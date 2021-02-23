Тбилиси, 23 февраля, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Лидер грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) депутат Ника Мелия арестован сотрудниками правоохранительных органов в Тбилиси. Об этом 23 февраля сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии.

(сс) European People's Party Ника Мелия

Мелия, возглавляющий партию экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, забаррикадировался вместе со своими сторонниками в офисе партии в Тбилиси. Полиции пришлось применить перцовый газ для разгона агрессивных сторонников Мелии, после чего оппозиционер и около десяти его соратников были задержаны.

Перед офисом партии на улице начались стихийные акции протеста сторонников партии, собравшиеся скандируют лозунги в знак протеста против действий силовиков. Здание оцеплено сотрудниками полиции.

Напомним, задержание Мелии санкционировал 17 февраля Тбилисский суд за неуплату залога в размере 40 тыс. лари (более $12 тыс.). Оппозиционер обвиняется в организации штурма здания парламента Грузии в ходе антироссийских акций в июне 2019 года. Мелии был назначен денежный залог, который лидер оппозиции отказался выплачивать. Парламент Грузии лишил оппозиционера депутатской неприкосновенности, фактически разрешив его арест. После решения суда об аресте Мелия со сторонниками заперся в офисе партии и отказался подчиниться силовикам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что лидер крупнейшей в Грузии партии (ЕНД) Ника Мелия призвал руководство правящей партии «Грузинская мечта» отказаться от намерений лишить его свободы.