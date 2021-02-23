Тюмень, , 08:35 — REGNUM В Тюмени при пожаре в квартире девятиэтажного дома по улице Московский тракт погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сигнал о возгорании поступил в дежурную часть 22 февраля в 17:07 (15:07 мск). Были спасены 20 человек, из них пятеро — дети. Три члена одной семьи — мать, отец и сын — погибли в квартире на четвёртом этаже. В ликвидации огня на площади 20 кв. м участвовали 44 пожарных и 15 единиц техники.

Предварительная причина пожара — курение в состоянии алкогольного опьянения.