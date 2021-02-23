Москва, , 08:35 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты России планирует уточнить условия исчисления стажа для назначения досрочной страховой пенсии по старости для ряда категорий работников. Минтруд разработал соответствующий проект, пишет «Российская газета».

Речь идет о тех работниках, которым для выполнения их обязанностей постоянно необходимо проходить курсы повышения квалификации.

В частности, это медики, педагоги, работники общественного транспорта, а также представители иных профессий, имеющих право на досрочную пенсию.

В общий трудовой стаж предлагается включить периоды обучения, когда за сотрудником сохраняются их рабочие места и заработная плата, и при этом работодатель отчисляет за таких сотрудников взносы на обязательное пенсионное страхование.

Дело в том, что на сегодняшний день период обучения не входит в общий стаж, необходимый для досрочного выхода на пенсию.