Минтруд уточнит расчет стажа для досрочного выхода на пенсию
Москва, 23 февраля, 2021, 08:35 — ИА Регнум. Министерство труда и социальной защиты России планирует уточнить условия исчисления стажа для назначения досрочной страховой пенсии по старости для ряда категорий работников. Минтруд разработал соответствующий проект, пишет «Российская газета».
Речь идет о тех работниках, которым для выполнения их обязанностей постоянно необходимо проходить курсы повышения квалификации.
В частности, это медики, педагоги, работники общественного транспорта, а также представители иных профессий, имеющие право на досрочную пенсию.
В общий трудовой стаж предлагается включить периоды обучения, когда за сотрудником сохраняются их рабочие места и заработная плата, и при этом работодатель отчисляет за таких сотрудников взносы на обязательное пенсионное страхование.
Дело в том, что на сегодняшний день период обучения не входит в общий стаж, необходимый для досрочного выхода на пенсию.