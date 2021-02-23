Москва, 23 февраля, 2021, 08:35 — ИА Регнум. Министерство труда и социальной защиты России планирует уточнить условия исчисления стажа для назначения досрочной страховой пенсии по старости для ряда категорий работников. Минтруд разработал соответствующий проект, пишет «Российская газета».

Карл Аксель Принценскольд. Преданность. 1888

Речь идет о тех работниках, которым для выполнения их обязанностей постоянно необходимо проходить курсы повышения квалификации.

В частности, это медики, педагоги, работники общественного транспорта, а также представители иных профессий, имеющие право на досрочную пенсию.

В общий трудовой стаж предлагается включить периоды обучения, когда за сотрудником сохраняются их рабочие места и заработная плата, и при этом работодатель отчисляет за таких сотрудников взносы на обязательное пенсионное страхование.

Дело в том, что на сегодняшний день период обучения не входит в общий стаж, необходимый для досрочного выхода на пенсию.