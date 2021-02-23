Париж, 23 февраля 2021, 08:30 — REGNUM Французский музыкальный электронный дуэт Daft Punk прекратил своё существование. Об этом свидетельствует ролик Epilogue, опубликованный на YouTube-канале группы.
Информацию о распаде Daft Punk подтвердила агент группы Кэтрин Фрейзер журналу Variety. Причины распада дуэта и другие детали не разглашаются.
Группа Daft Punk была создана в 1993 году музыкантами Томой Бангальтером и Ги-Мануэлем де Омем-Кристо. Коллектив записал четыре студийных альбома. Группа была удостоена нескольких музыкальных премий.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2014 года песня «Get Lucky» в исполнении Daft Punk и Фарелла Уильямса была удостоена премии «Грэмми» в номинации «Запись года».
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