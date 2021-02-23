Нью-Йорк, США, , 08:35 — REGNUM Хоккейный клуб «Нью-Йорк Айлендерс» переиграл команду «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 23 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду арены «Нассау Колизеум» в Нью-Йорке и закончилась победой хозяев со счетом 3:2.

У «Айлендерс» голы на счету Андерса Ли (24-я минута), Мэтта Мартина (44-я) и Жана-Габриэля Пажо (56-я, в большинстве).

В составе «Сэйбрз» голами отличились Кёртис Лазар (18-я) и Сэм Райнхарт (46-я, в большинстве).

Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов смог отразить 35 из 37 бросков по своим воротам.

Отметим, в следующем матче «Айлендерс», которые этой победой прервали свою серию из двух подряд поражений, 26 февраля сыграют с клубом «Бостон Брюинз». «Баффало», выигравший предыдущий матч, 24 февраля сыграют с «Нью-Джерси Дэвилз».