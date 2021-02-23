Брайтон, Великобритания, , 08:37 — REGNUM Лондонский футбольный клуб «Кристал Пэлас» переиграл обыграл команду «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче 25-го тура чемпионата Англии. Об этом 23 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на поле стадиона «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтоне и закончилась победой гостей со счетом 1:2.

Счет в матче до последних минут встречи был равный после голов французского форварда лондонцев Жана-Филиппа Матеты (28-я минута) и ответного мяча нидерландского защитника «Брайтона» Йоэла Велтмана (55-я). И только в компенсированное время, на 90−5-й минуте, забивший мяч бельгийский форвард «Кристал Пэлас» Кристиан Бентеке принес победу своей команде.

Отметим, по итогам встречи в активе «Кристал Пэлас» стало 32 очка, клуб находится на тринадцатой строчке турнирной таблицы английской Премьер-лиги. У «Брайтона» 26 очков и пятнадцатое место.