Вашингтон, , 08:12 — REGNUM Предположения, что за аномальными холодами и снежной бурей в американском штате Техас стоят власти США предположили пользователи социальных сетей в Соединённых Штатах. Об этом 23 февраля сообщает издание Business Insider.

Множество просмотров в социальных сетях набирают видеоролики, где авторы пытаются растопить снег с помощью спичек и зажигалок и заявляют, что снег не тает, а обугливается и даже практически горит. Это, по мнению пользователей социальных сетей, доказывает искусственное происхождение снега.

Видеоролики о «фейковом снеге» получили широкое распространение в связи с непогодой в Техасе. Ряд пользователей TikTok и Facebook стали обвинять правительство США и лично президента США Джозефа Байдена, а также миллиардера и основателя компании Microsoft Билла Гейтса в отправке искусственного снега в штат Техас и в создании климатического оружия. Ряд американцев связали аномальные холода в Техасе с намерениями Гейтса бороться с глобальным потеплением.

В свою очередь издание Business Insider напомнило, что снег, если поднести его к огню в виде плотного снежка, обычно не тает, а переходит сразу в газообразное состояние, минуя стадию плавления.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению миллиардера Билла Гейтса, причиной энергетического кризиса в Техасе стала экономия на морозостойкости.

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