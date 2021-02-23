Памплона, Испания, , 08:14 — REGNUM Футбольный клуб «Севилья» уверенно обыграл команду из Памплоны «Осасуна» в матче 24-го тура чемпионата Испании. Об этом 23 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на поле стадиона «Эль-Садар» в Памплоне и закончилась победой гостей со счетом 0:2.

Голами в составе победителей отличились бразильский защитник «Севильи» Диего Карлос (19-я минута) и нидерландский форвард Люк де Йонг (49-я).

Отметим, по итогам встречи в активе «Севильи» стало 48 очков, что позволило команде подняться на третью строчку турнирной таблицы итальянской Серии А. У «Осасуны» 25 очков и тринадцатое место.