Рим, , 08:12 — REGNUM Туринский футбольный клуб «Ювентус» нанес поражение с разгромным счетом команде «Кротоне» 23-го тура чемпионата Италии. Об этом 22 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на поле стадиона «Альянц — Ювентус» в Турине и закончилась победой хозяев со счетом 3:0.

В составе победителей забитые голы на счету португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду (38-я и 45−1-я минута) и американского полузащитника клуба Уэстона Маккенни (66-я).

Отметим, по итогам встречи в активе «Ювентуса» стало 45 очков, что позволило клубу подняться на третью строчку турнирной таблицы итальянской Серии А. У «Кротоне» 12 очков и последнее, двадцатое место.