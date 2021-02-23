Тобольск, Тюменская область, , 07:59 — REGNUM Горадминистрация Тобольска заявляет, что с картой России на новом арт-объекте на Плацпарадной площади «всё хорошо». Ответ критикам карты опубликован в официальной группе мэрии в социальной сети «ВКонтакте».

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«Сибирская губерния с центром в Тобольске существовала с 1708 по 1784 год. Но в 1764 году из Сибирской губернии была выделена Иркутская губерния, и если на карте Сибирской губернии присутствует Иркутск, то это означает, что данная карта Сибирской губернии до 1764 года. А Крым был присоединён к Российской империи только в 1783 году, спустя 19 лет после реформирования Сибирской губернии, связанного с выделением из её состава Иркутской губернии», — говорится в ответе.

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И добавляется, что «наслаждаемся красотой и не ищем подвохов и скандалов».

Напомним, 22 февраля 2021 года мэр Тобольска Максим Афанасьев в своём аккаунте в Instagram представил новый арт-объект, где Сибирская губерния занимает две трети карты. Сразу же возникли вопросы, к какому историческому периоду относится представленная карта. Тоболяки искали Крым, Финляндию, Польшу, Курилы и Калининградскую область. Словом, запутались.

Однако путаница продолжается, ибо за обозначенный мэрией период, согласно интерактивной карте России, с 1708 по 1784 год, к империи были присоединены постепенно Аляска, Финляндия и был первый раздел Польши. Поэтому верной представленную на арт-объекте карту сложно назвать, не зная точно, какой именно период российской истории имели в виду создатели инсталляции.

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