Тобольск, Тюменская область, 23 февраля, 2021, 07:59 — ИА Регнум. Горадминистрация Тобольска заявляет, что с картой России на новом арт-объекте на Плацпарадной площади «всё хорошо». Ответ критикам карты опубликован в официальной группе мэрии в социальной сети «ВКонтакте».

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«Сибирская губерния с центром в Тобольске существовала с 1708 по 1784 год. Но в 1764 году из Сибирской губернии была выделена Иркутская губерния, и если на карте Сибирской губернии присутствует Иркутск, то это означает, что данная карта Сибирской губернии до 1764 года. А Крым был присоединён к Российской империи только в 1783 году, спустя 19 лет после реформирования Сибирской губернии, связанного с выделением из её состава Иркутской губернии», — говорится в ответе.

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И добавляется, что «наслаждаемся красотой и не ищем подвохов и скандалов».

Напомним, 22 февраля 2021 года мэр Тобольска Максим Афанасьев в своём аккаунте в Instagram представил новый арт-объект, где Сибирская губерния занимает две трети карты. Сразу же возникли вопросы, к какому историческому периоду относится представленная карта. Тоболяки искали Крым, Финляндию, Польшу, Курилы и Калининградскую область. Словом, запутались.