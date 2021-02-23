Киев, , 07:52 — REGNUM Трое военнослужащих украинской армии погибли в Донбассе в результате пожара, сообщили поздним вечером 22 февраля в пресс-службе 58-й отдельной мотопехотной бригады вооруженных сил Украины.

Тела двух военнослужащих были обнаружены 22 февраля при разборке конструкции блиндажа после пожара, который произошел ранним утром 20 февраля в одном из подразделений бригады. Останки идентифицируют после проведения ДНК экспертизы.

Третий военнослужащий получил ожоги 90% тела и был госпитализирован в ожоговый центр, где в итоге скончался.

В связи с произошедшим военная служба правопорядка вооруженных сил Украины проводит проверку, сведения внесены в единый реестр досудебных расследований.

Читайте также: В Донбассе погибли трое военнослужащих ВСУ

Напомним, 14 февраля в Донбассе погибли трое военнослужащих ВСУ, которые подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал расследовать обстоятельства гибели украинских военных. Еще ранее, 6 февраля, в районе населенного пункта Марьинка погибли двое украинских военных. Причиной смерти также стал взрыв неизвестного взрывного устройства.