Москва, 23 февраля, 2021, 07:49 — ИА Регнум. Необычное метеорологическое явление под названием «кровавый дождь» спрогнозировал для ряда стран на юго-западе Европы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Соответствующий прогноз специалист сделал 23 февраля в беседе с журналистами.

Винсент Ван Гог. Пшеничное поле в дождь. 1889

Дожди красноватого цвета будут наблюдаться на юго-западе Европы до 24 февраля включительно. В появлении таких необычно окрашенных осадков нет ничего мистического. Причиной необычного метеорологического явления станут воздушные массы, содержащие пыль и мельчайшие частицы песка из африканской пустыни Сахара.

Насыщенные красноватой пылью воздушные массы встретятся с умеренным воздухом Европы и обеспечат обострение фронтального раздела. В результате в Испании, на юге Франции и на побережье Средиземного моря будут наблюдаться так называемые «кровавые дожди».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что метеорологи пообещали долгожданное потепление жителям центра европейской части России.