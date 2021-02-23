Пекин, , 07:30 — REGNUM Ракета-носитель «Чанчжэн-5B Y2» доставлена на космодром «Вэньчан» для подготовки к запуску основного модуля китайской орбитальной станции. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на Канцелярию программы пилотируемой космонавтики КНР.

Ранее на этот космодром был доставлен основной модуль будущей орбитальной станции Китая «Тяньхэ». В ближайшее время китайские специалисты займутся общей сборкой и испытаниями ракеты-носителя и полезной нагрузки.

Планируется, что запуск ракеты с основным модулем будет произведён в первой половине 2021 года. Всего для создания орбитальной станции Китаю потребуется провести 11 запусков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале к тренировкам приступила группа космонавтов, которая будет участвовать в развёртывании китайской орбитальной станции.

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