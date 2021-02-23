Вашингтон, 23 февраля, 2021, 07:30 — ИА Регнум. Усталость металла в частях двигателя была названа в качестве предполагаемой причины авиапроисшествия с пассажирским самолётом Boeing 777 в американском штате Колорадо. Об этом 23 февраля сообщил журналистам в ходе брифинга глава Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB) Роберт Самуолт.

Colin Brown Photography Boeing 777 авиакомпании United Airlines

По словам Самуолта, у авиалайнера сломались две лопасти двигателя Pratt & Whitney PW 4000. Одна из лопастей сломалась у основания, вторая — посередине. Предварительная проверка показала, что первая лопасть сломалась от усталости металла, а вторая лопасть получила повреждения от удара при столкновении с обломившейся первой лопастью. Части двигателя нанесли незначительные повреждения корпусу самолёта.

Чиновник отметил, что части двигателя будут направлены на повторную экспертизу в лабораторию компании Pratt & Whitney, которая является производителем двигателя. NTSB продолжит расследование с целью установить, как долго были изношены лопасти двигателя.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что авиакомпания Boeing рекомендовала приостановить эксплуатацию Boeing 777 после ЧП с падением детали самолёта возле жилых домов в американском штате Колорадо.