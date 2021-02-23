Киев, , 07:29 — REGNUM Сценарий развития ситуации в Донбассе, которого придерживается Киев можно охарактеризовать фразой «плохой мир лучше, чем хорошая война», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Прямой».

"Сейчас наш сценарий можно условно назвать «плохой мир лучше, чем хорошая война», и именно по нему движемся», — ответил глава внешнеполитического ведомства Украины на вопрос журналиста о пяти сценариях официального Киева по отношению к Донбассу и наиболее актуальном из них для применения.

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Глава украинского МИД также отметил, что на заседании совета национальной безопасности и обороны Украины (состоялось 19 февраля) приняли решение о необходимости проанализировать пять сценариев развития ситуации в Донбассе и их соответствия текущей ситуации в регионе. Он также отметил необходимость Украиной максимально использовать минский переговорный процесс по урегулированию ситуации в Донбассе.

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Напомним, 22 февраля главнокомандующий вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что несмотря на последние обострения в Донбассе перемирие соблюдается.

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Отметим, представители Киева неоднократно заявляли о невозможности вернуть Донбасс военным путем.

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