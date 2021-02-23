Вашингтон, , 07:04 — REGNUM Российский флаг был приспущен на территории посольства РФ в Вашингтоне в знак солидарности с американскими гражданами, поминающими погибших от COVID-19 в США. Об этом 23 февраля сообщила пресс-служба российского диппредставительства в Twitter.

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Фотография здания российского посольства в Вашингтоне с приспущенным государственным флагом РФ размещена в социальной сети. В поясняющей записи под фотографией сказано, что российский флаг на здании диппредставительства РФ приспущен в знак солидарности с американским народом, который скорбит по согражданам, ставшим жертвами пандемии COVID-19. Всего от последствий заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, в США погибли более 500 тысяч человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден объявил в стране пятидневный траур по погибшим в результате пандемии COVID-19.

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