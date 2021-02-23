Пенсакола, США, , 06:38 — REGNUM Иск к властям Саудовской Аравии подали семьи американцев, погибших и пострадавших в декабре 2019 года при стрельбе на территории авиабазы ВМС США в городе Пенсакола в штате Флорида. Об этом 23 февраля сообщает издание Wall Street Journal.

Cаудовский военнослужащий Мухаммед аш-Шамрани 6 декабря 2019 года открыл стрельбу на территории авиабазы ВМС США в Пенсаколе. В результате стрельбы были убиты трое американских военнослужащих, ещё восемь человек получили ранения. Сам аш-Шамрани был застрелен прибывшим на место происшествия сотрудником полиции. Инцидент был расценен как теракт.

Иск против властей Саудовской Аравии был подан семьями погибших и пострадавшими военнослужащими. Истцы требуют от суда признать ответственность Саудовской Аравии за теракт и выплатить компенсацию, размер которой установит суд. В иске утверждается, что власти королевства не провели как положено проверку в отношении аш-Шамрани, прежде чем послать его на обучение в США. Кроме того, истцы утверждают, что власти Саудовской Аравии были осведомлены о связях аш-Шамрани с террористической организацией «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Позднее данная организация взяла на себя ответственность за теракт во Флориде.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американский генпрокурор Уильям Барр подтвердили связь ЧП на авиабазе ВМС во Флориде с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Доказательства были добыты из смартфона убитого террориста аш-Шамрани.

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