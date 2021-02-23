Вашингтон, , 05:52 — REGNUM Иск бывшей модели и актрисы фильмов для взрослых против экс-президента США Дональда Трампа отклонил Верховный суд США. Об этом 23 февраля сообщает пресс-служба суда.

Дональд Трамп (сс) Gage Skidmore

Порноактриса Сторми Дэниэлс (настоящее имя Стефани Клиффорд) привлекла к себе внимание после публикации в издании Wall Street Journal. В ней утверждалось, что адвокат Трампа Майкл Коэн якобы заплатил актрисе 130 тысяч долларов за сохранение в тайне информации о её связи с Трампом, незадолго до выдвижения кандидатуры Трампа на пост главы государства. Белый дом выступил с официальным опровержением этой информации.

После этого Дэниэлс рассказала об угрозах, которые, якобы поступали ей и её ребёнку от неизвестного мужчины в связи с раскрытием информации о её отношениях с Трампом. В ответ на это Трамп обвинил женщину во лжи, она же подала на экс-президента США иск в Верховный суд. Порноактриса обвиняла Трампа в клевете, однако суд в Нью-Йорке отказал женщине в рассмотрении данного дела без объяснения подробностей решения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что суд в США предписал Трампу оплатить услуги адвоката экс-порноактрисе Сторми Дэниэлс.

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