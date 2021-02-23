Якутск, 23 февраля, 2021, 05:25 — ИА Регнум. Три человека погибли в результате пожара в многоквартирном двухэтажном доме в Якутии. Об этом 23 февраля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

14.mchs.gov.ru Пожарные

ЧП произошло в городе Нюрба Нюрбинского района. Информация о пожаре в деревянном двухэтажном многоквартирном доме поступила в региональное ведомство вечером 22 февраля. На момент прибытия пожарных на место происшествия горела квартира на первом этаже здания.

Из горящей квартиры спасатели эвакуировали трёх человек в бессознательном состоянии и передали их в руки медиков. Медики незамедлительно начали проводить реанимационные мероприятия, но несмотря на все усилия граждане 1973, 1976 и 1989 годов рождения скончались.

На настоящее время пожар ликвидирован, его площадь составила около 30 кв. метров. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели трёх человек в результате пожара в жилом доме в Тюмени.