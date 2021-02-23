Хургада, Египет, , 05:10 — REGNUM Гражданка России, не сумевшая попасть на родину из-за пандемии коронавируса, скончалась в египетском городе-курорте Хургаде. Об этом 22 февраля сообщает портал E1.

Хургада (сс) compidoc

Жительница Екатеринбурга и её жених из Великобритании отправились на отдых в Египет в декабре 2020 года и должны были вернуться в Россию 15 января. В связи с пандемией коронавируса и последующим закрытием границ 41-летняя гражданка России застряла в Египте вместе с женихом.

Позднее женщина была госпитализирована с инсультом, а в клинике врачи обнаружили у неё опухоль головного мозга и медикаментозный цирроз печени Российская туристка впала в кому, а в ночь на 22 февраля скончалась. В настоящее время брат женщины решает с египетскими властями вопрос о возвращении её тела в Россию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что впавшую в кому жительницу Екатеринбурга должны вывезти из Египта самолётом МЧС России.

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