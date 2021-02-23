Вашингтон, , 04:26 — REGNUM Политические разногласия были названы причиной возрастания смертности от COVID-19 в США. Такое заявление 22 февраля сделал директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в интервью агентству Reuters.

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Фаучи пояснил, что к началу пандемии в США наблюдалось сильное политическое противостояние, разделившее страну, а ношение масок считалось на тот момент времени лишь неким «заявлением», но не мерой предосторожности. По мнению Фаучи, ряд мэров и губернаторов откровенно игнорировали меры противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Также Фаучи отметил, что наблюдающийся кризис в системе здравоохранения является худшим из всего, что могло произойти со страной за последнее столетие.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США число жертв заболевания, вызванного коронавирусом, превысило 500 тысяч человек.

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