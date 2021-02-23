Киев, , 04:14 — REGNUM Фактически небоеспособным признан фрегат «Гетман Сагайдачный», флагман флота Украины. Об этом 23 февраля сообщил украинский военный эксперт Тарас Чмут на своей странице в Facebook.

Чмут отметил, что за 30 лет службы судно не прошло ни одной комплексной программы модернизации, а его ремонт был точечным и осуществлялся несистемно. Эксперт признал фрегат практически небоеспособным и уточнил, что судно выходит в море лишь в исключительных случаях.

По мнению Чмута, есть три пути решения проблемы. Одна из них — оставить всё как есть и в дальнейшем списать корабль. Второй путь — проведение местного обновления, благодаря которому фрегат можно будет использовать только на базовом уровне. Третий путь — комплексная глубокая модернизация судна с заменой ключевых систем. При этом эксперт уточнил, что существует риск никогда не реализовать проект модернизации в полном объёме.

Военно-морские силы Украины испытывают в последние годы проблемы с ремонтом старых и закупкой новых судов из-за отсутствия финансирования. При этом власти страны активно закупают за рубежом списанные суда.

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