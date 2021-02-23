, 08:22 — REGNUM В Боснии и Герцеговине за последние 24часа, в соответствии с результатами 1670 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 343 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 9 человек скончались. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1 22 февраля.

Заражение было подтверждено у 286 жителей Федерации Босния и Герцеговина и у 55 жителей Республики Сербской. В округе Брчко выявлено 2 новых случая заражения коронавирусом.

С момента вспышки эпидемии в марте в Боснии и Герцеговине было зарегистрировано более 127 135 случаев заражения коронавирусом и 4962 смертельных случаев.

Напомним, что раннее 19 февраля в Боснии и Герцеговине было подтверждено 454 новых случая заражения коронавирусной инфекцией и 6 смертельных случаев.