Белград, , 08:25 — REGNUM В Сербии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 12 054 проведённых ПЦР-тестов, выявили 2956 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, еще 14 человек скончались. К аппаратам ИВЛ подключено 153 пациента. Об этом сообщает сербское новостное агентство «Политик"а 22 февраля.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 439 596, а количество смертельных случаев выросло до 4351.

Директор института общественного здравоохранения «Батут» Верика Йованович заявила, что более 1 200 000 граждан были привиты и более 400 000 человек также получили вторую дозу вакцины, и подчеркнула, что только вакцинация поможет победить коронавирус.