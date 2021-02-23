Каир, , 02:32 — REGNUM Как минимум семь человек погибли на озере в результате крушения двух лодок с 13 рыбаками на борту в районе Бург-эль-Араб в пригороде египетского города Александрии. Об этом 23 февраля сообщило издание Veto.

По предварительным данным, на лодках были члены одной бедуинской семьи, которые выехали на остров посреди озера, где они хотели организовать пикник. Обе лодки с людьми перевернулись во время возвращения домой ночью. В холодной воде оказались 13 человек, в том числе трое детей.

В настоящее время на озере ведётся поисково-спасательная операция, к которой подключены спасатели, сотрудники полиции и медики. Причины и обстоятельства крушения лодок устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх рыбаках, погибших в результате крушения лодки в провинции Хайнань на юге Китая.

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