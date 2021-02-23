Тегеран, , 08:20 — REGNUM 22 февраля посольство Ирана в Кабуле осудило насилие в Афганистане, а также недавние бесчеловечные террористические нападения на афганских мирных граждан. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Посольство Ирана в Афганистане заявило, что насильственные и бесчеловечные акты против жизней афганских гражданских лиц не ослабевают в последние недели.

Решительно осудив насилие, терроризм и экстремизм в соседней стране, посольство сообщило, что обращение к терроризму является тяжелым ударом по человечеству, при этом люди, совершающие такие чудовищные преступления, несут ответственность за содеянное.

Мощные взрывы бомб в Афганистане унесли жизни по меньшей мере трех, включая ребенка. Еще 20 человек получили ранения. Представитель полиции Кабула Фердавс Фарамарз заявил, что придорожная бомба попала в полицейскую машину, в результате чего погибли водитель и находившийся рядом ребенок, еще пятеро мирных жителей, включая детей, получили ранения.

Второй взрыв произошел, когда бомба, заложенная на рынке, взорвалась в южной провинции Гильменд, убив одного гражданского и ранив еще 15 человек, включая двух полицейских.

Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за эти нападения.