Тегеран, , 08:23 — REGNUM За последние сутки 89 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19), в результате чего общее число смертей достигло 59 572, заявила пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 22 февраля.

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«За последние 24 часа было обнаружено около 8263 новых случаев заражения COVID-19, при этом 741 человек госпитализирован», — отметила Лари. Она подчеркнула, что с учетом 89 новых жертв их общее число по стране возросло до 59 572.

Лари также заявила, что 1 351 390 человек из общего числа 1 582 275 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц. По словам пресс-секретаря, еще 3685 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

С момента вспышки пандемия COVID-19 заразила свыше 111 миллионов человек по всему миру, из них погибло более 2 450 000 человек.