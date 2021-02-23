Тегеран, , 08:26 — REGNUM 22 февраля управляющий Центральным банком Ирана Абдолнассер Хеммати и посол Южной Кореи в Тегеране договорились о переводе иранских активов в корейских банках. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«На встрече, созванной по просьбе посольства Южной Кореи, были определены соглашение о переводе иранских активов в указанные пункты назначения и решение ЦБ Ирана о сумме перевода и банках назначения», — отмечает Управление по связям с общественностью иранского Центробанка.

Посол Южной Кореи заявил, что его правительство готово принять любые меры, необходимые для использования всех иранских активов в Южной Корее, при этом для выполнения данной задачи не существует никаких ограничений или препятствий между двумя странами.

Приветствуя подход Южной Кореи, Хеммати заявил, что Исламская Республика Иран, однако, будет отстаивать свои права в отношении ущерба, причиненного отказом от сотрудничества корейских банков в последние годы.

«Исламская Республика Иран была лишена возможности использовать свои активы в корейских банках из-за сотрудничества соответствующих банков с США и максимального давления на Исламскую Республику», — отметил глава ЦБ.