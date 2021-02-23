Тегеран, , 08:30 — REGNUM 21 февраля руководитель наблюдательной группы клинических испытаний иранской вакцины COV-Iran Barekat заявил, что окончательный отчет по образцам крови реципиентов вакцины иранского производства будет представлен 4 марта. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Доктор Хамед Хоссейни рассказал журналистам, что команда готова к следующему этапу. Он отметил, что отчет о второй и третьей фазах испытания вакцины КОВ-Иран Барекат был представлен Управлению по контролю за продуктами питания и лекарствами Ирана (IFDA), при этом последний реципиент вакцины получил вторую инъекцию несколько дней назад.

Хоссейни подчеркнул, что исследование будет продолжено с участием 400 других добровольцев, и если результаты будут убедительными, то третий этап начнется примерно с 20 000 добровольцев, тогда эффективность вакцины будет объявлена с большей точностью.

Далее он сказал, что через два месяца после второй и третьей фаз будет определено, какие дозы и с какими интервалами следует их вводить для общественной вакцинации.