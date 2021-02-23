Тегеран, 23 февраля 2021, 08:32 — REGNUM 21 февраля генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси встретился с министром иностранных дел Ирана Мохаммедом Джавадом Зарифом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
20 февраля Гросси прибыл с официальным визитом в Тегеран. Он был встречен пресс-секретарем Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехрузом Камалванди и представителем страны в Международном агентстве по атомной энергии Каземом Гарибабади.
Это уже второй визит Гросси в Иран с момента вступления в должность главы МАГАТЭ. Данный визит проходит на фоне обратного отсчета до крайнего срока, установленного Ираном на 23 февраля, когда страна будет вынуждена положить конец добровольному осуществлению Дополнительного протокола.
В начале сентября Гросси совершил свой первый визит в Тегеран по приглашению высокопоставленных иранских официальных лиц в соответствии с продолжающимся сотрудничеством Ирана и его обязательствами в качестве члена данного международного органа.