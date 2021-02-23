Тегеран, , 08:38 — REGNUM 21 февраля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран готов вступить в переговоры, если США снимут все санкции со страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Об этом Зариф заявил в эксклюзивном интервью иранскому новостному каналу Press TV. По словам министра иностранных дел, когда все подписанты Совместного всеобъемлющего плана действий выполнят свои обязательства, Иран вернется за стол переговоров.

Ссылаясь на несоблюдение США соглашения и нарушение резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, Зариф заявил, что Иран не нарушил соглашение, а скорее принял некоторые «корректирующие меры», предусмотренные положениями статьи 36 соглашения в качестве контрмеры против несоблюдения своих обязательств остальными участниками ядерной сделки.

Он заявил: «Власти США должны открыть глаза, трезво оценить прошлое не только с Трампом, но и понять, что с этой страной работает только принцип уважения».

«США пристрастились к санкциям, запугиванию и давлению. Но это не работает для страны с тысячелетней историей. У нас была глобальная империя, которая просуществовала гораздо дольше, чем Соединенные Штаты», — сказал Зариф.