Тегеран, , 08:52 — REGNUM 21 февраля в Тегеране состоялись переговоры генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Мариано Гросси и главы Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) Али-Акбара Салехи. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Это второй визит Гросси в Иран. Ожидается, что генеральный директор МАГАТЭ также должен встретиться с министром иностранных дел Ирана Мохаммедом Джавадом Зарифом.

Иран проявил годичное «Стратегическое терпение» после того, как бывший президент США Дональд Трамп вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий и возобновил санкции в отношении Тегерана, полностью игнорируя резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН, фактически снимающую санкции со страны

Иран принял «Корректирующие меры», закрепленные статьями 26 и 36 иранской ядерной сделки, поэтапно сократив свои обязательства по СВПД в мае 2019 года. Кроме того, власти страны объявили об отмене корректирующих мер, как только другие стороны выполнят свои обязательства по СВПД.

17 февраля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что правительство обязано исполнить закон, одобренный меджлисом (парламентом), приостанавливающий добровольное выполнение Дополнительного протокола МАГАТЭ.