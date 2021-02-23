Тегеран, , 08:59 — REGNUM Иранские вакцины обеспечивают 90%-ную эффективность против COVID-19, согласно поэтапным испытаниям, проведенным Фондом Барекат, заявил официальный представитель, отвечающий за производство иранских вакцин Барекат. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 21 февраля.

Мохаммад Реза Салехи рассказал журналистам IRNA, что результаты тестов на иммуногенность примерно у 35 добровольцев показывают, что вакцина обладает достаточно высокой противовирусной защитой.

«Результаты показывают, что 90% тех, кто получил вторую инъекцию, проявили иммуногенность через две недели», — отметил он. Он также заявил об осуществлении инъекции второй дозы вакцины на 56 добровольцах.

Ранее глава Офиса исполнения директив Имама Хомейни Мохаммад Мохбер заявил, что первая иранская вакцина COVID-Iran Barekat будет доступна к концу апреля.

Напомним, что первая инъекция 1-й фазы испытания вакцины от COVID-19 на людях, произведенной Офисом исполнения директив, была введена 29 декабря 2020 года.