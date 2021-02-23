Тегеран, , 09:01 — REGNUM 20 февраля министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли заявил, что общая граница между Исламской Республикой и Ираком будет закрыта в ближайшее время. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Для борьбы со вспышкой коронавирусной инфекции в иранской провинции Хузестан границы Ирана с Ираком будут закрыты, а поездки в саму провинцию запрещены», — отметил Рахмани Фазли.

Ранее пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за сутки 68 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19), в результате чего общее число смертей достигло 59 409,

Иранский центр по борьбе с инфекционными заболеваниями в среду обнародовал детали программы вакцинации COVID-19, согласно которой 60 миллионов иранцев получат 120 миллионов доз коронавирусной вакцины в течение одного года.