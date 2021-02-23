Тегеран, , 09:02 — REGNUM 20 февраля начальник иранской антинаркотической полиции бригадный генерал Маджид Карими подчеркнул важность расширения взаимного сотрудничества с Испанией в борьбе с наркотрафиком на региональном и международном уровнях. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Мы призываем к расширению сотрудничества в разведывательной и оперативной областях для искоренения незаконного оборота наркотиков на региональном и международном уровнях», — заявил бригадный генерал Карими в ходе видеоконференции с начальником Отдела по борьбе с наркотиками и организованной преступностью национальной полиции Испании.

Он отметил значимую роль Исламской Республики Иран в борьбе с незаконным оборотом и транзитом наркотиков. Объясняя меры по борьбе с терроризмом и участие своих коллег по всему Ирану в данном направлении, генерал Карими подчеркнул: «К счастью, в 2020 году в общей сложности 1150 тонн наркотиков были обнаружены антитеррористическими устройствами страны, которые поступили от испанской стороны».

«Антинаркотическая полиция проявляет полную готовность продолжать проведение подобных сессий для обмена знаниями об оборудовании обнаружения, отслеживания, а также информационно-аналитическом программном обеспечении», — заявил начальник антинаркотической полиции Ирана, подчеркнув необходимость укрепления взаимного сотрудничества.

Он отметил, что борьба с наркотиками имеет глобальное значение, поскольку сегодня «мы становимся свидетелями нанесения серьезного вреда обществу и молодому поколению».

Комиссар испанской полиции Маркос Фриас Барбенс, со своей стороны, поблагодарил иранскую сторону за создание основы для проведения встречи, заявив, что, несомненно, проведение таких двусторонних переговоров будет способствовать расширению обмена информацией и взаимного сотрудничества между двумя странами в целях борьбы с терроризмом в различных формах и проявлениях.