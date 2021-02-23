Тегеран, , 09:04 — REGNUM 20 февраля секретарь 21-го национального и 9-го международного конгресса по биологии заявил, что иранский университет подписал меморандум о взаимопонимании с ЮНЕСКО касательно предоставления членства в органе ООН. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая перед журналистами IRNA, Шамс Аль-Зоха Аболмаали сказал, что на мероприятии присутствовали лекторы из Армении, Индии и Великобритании. Подписав меморандум о взаимопонимании с ЮНЕСКО, Семнанский университет стал членом ЮНЕСКО.

Сообщается, что университет откроет офис, биологическую лабораторию для регионального и международного сотрудничества. Аболмаали высоко оценил высокий теоретический уровень представленных на мероприятии статей.

Семнанский университет насчитывает более 15 000 студентов, которые обучаются по 60 программам, ведущим к получению степени бакалавра (B.S.), 95 программам, ведущим к получению степени магистра (MSc.), и 55 программам PhD. В настоящее время действуют 25 факультетов, 2 колледжа, 2 института, 9 научно-исследовательских групп, а также один научно-технический парк.