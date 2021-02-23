Вашингтон, , 08:21 — REGNUM Президент США Джо Байден внес изменения в законопроект о пакете помощи малому бизнесу, чтобы помочь мелким компаниям и начинающим предпринимателям получить стимулирующие государственные выплаты, сообщает 22 февраля Associated Press.

Нововведения направлены на упрощение процедур подачи заявок на государственную помощь для меленьких фирм, независимых предпринимателей, подрядчиков и самозанятых лиц.

Также отмечается, что были учтены держатели грин-карт — им также позволят подать заявление на материальную помощь от государства.

Начиная с 24 февраля правительство будет принимать заявки на стимулирующие выплаты от фирм, имеющих не более 20 сотрудников. Данный шаг поможет таким компаниям не быть вытесненными более крупными корпорациями.

Напомним, что законопроект о пакете помощи малому бизнесу США был запущен в апреле 2020 года. Тогда было выделено $3 трлн, первые $349 млрд из которых ушли всего за две недели.

На данный момент у программы остались еще $150 млрд.