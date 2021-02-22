Москва, 23 февраля, 2021, 00:04 — ИА Регнум. Заявление представителей контрразведки Службы безопасности Украины о том, что на Украине был задержан «агент российской разведки», который якобы пытался передать чертежи «секретного» украинского танка Т-84БМ «Оплот», вызвало реакцию в интернет-сообществе. Пользователи оставили свои комментарии 22 февраля в социальной сети Facebook.

VoidWanderer Т-84БМ «Оплот»

«Весёлые ребята. С юмором по жизни. Сами поржали и других развеселили. Так держать», — пишет Юра Б.

Многие комментаторы подняли это заявление на смех. Они уверены, что более абсурдного «задержания» на территории Украины произойти просто не могло.

«Он настолько секретен, что его даже конструкторы и не видели», — считает Kaloyan Y.

Некоторые комментаторы уверены, что ситуация в украинской военной промышленности такая, что множество работников было бы радо продать чертежи тех или иных видов техники в другие страны, но, к сожалению, они никого не интересуют.

«Господи, сами за деньги все что хочешь продадут», — поделилась своим мнением Венера И.

Нашлись и те, кто пришёл выводу, что такие новости с территории Украины возникают от бессилия сделать что-либо стоящее в этой стране и являются лишь признаком имитации реальной деятельности.

«От бессилия, что-либо сделать против России; от злобы, что от Украины ушёл Крым и Донбасс; от неспособности признать собственные ошибки и неофашизацию Украины — современная, якобы цивилизованная, прогрессивная, насыщенная западноевропейскими, демократичными, либеральными ценностями Украина решила проиграться против России в имитационный высокотехнологичный хай-тек, который существует только в умах особо окастрюлеголовленных!», — написал Олег К.

Напомним, 22 февраля на сайте Службы безопасности Украины появилась информация о том, что в стране задержан «агента российской разведки», который якобы пытался передать чертежи «секретного» танка Т-84БМ «Оплот».