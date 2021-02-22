Тюмень, , 23:48 — REGNUM В Тюмени в квартире девятиэтажного жилого дома произошел пожар. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

ЧП произошло в понедельник вечером, 22 февраля, на улице Московский тракт. По последним данным, в результате инцидента погибли три человека.

«Три члена семьи … погибли … — сказал собеседник агентства. — Пожар был в трехкомнатной квартире».

В настоящее время выясняются причины происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 22 февраля главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Московской области сообщило, что по факту гибели в результате пожара четырёх человек в Ногинском районе Московской области проводится доследственная проверка.

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