Киев, 22 февраля, 2021, 23:44 — ИА Регнум. Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовы к наступательной операции и уже отработали соответствующие маневры в рамках учений, заявил 22 февраля главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

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«Что касается наступательных действий, в прошлом году мы начали подготовку всех боевых военных частей к наступательным действиям на урбанизированной местности», — сказал он на пресс-конференции, которую вел украинский Пятый канал.

По его словам, это необходимо для того, чтобы быть готовыми «ко всем вариантам развития ситуации».

Как сообщало ИА REGNUM, вооруженные силы Украины сегодня, 22 февраля, обстреляли позиции Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в районе населенного пункта Калиново, применив ударный беспилотный летательный аппарат малой дальности.

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