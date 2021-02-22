Сочи, Краснодарский край, , 23:56 — REGNUM Переговоры, которые прошли между президентом России Владимиром Путиным и его белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи, обсудили в сети. Пользователи выразили своё мнение 22 февраля в социальной сети Facebook.

«Россия и Беларусь вместе навсегда!», — написал Marco D.

Многие пользователи оказались воодушевлены прошедшей встречей. Они рады, что лидеры двух братских стран нашли возможность в живую обсудить насущные вопросы.

«Вот и прекрасно. Давно ждали. Вместе мы сила!», — пишет Elena P.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что после этих переговоров произойдут неприятные для стран Прибалтики изменения. Они считают, что в приоритете должны быть интересы России и Белоруссии.

«Путин и Лукашенко провели переговоры — И это конец Прибалтийскому транзиту. История успеха в действии», — считает Andrejs F.

Другие пользователи отметили, что встреча лидеров двух стран прошла на позитивной ноте.

«Лица довольные значит у них всё хорошо на душе», — поделился своим мнением Алекс Ш.

Как передавало ИА REGNUM, 22 февраля в Сочи прошли переговоры президента России Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко.