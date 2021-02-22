Вашингтон, , 23:32 — REGNUM Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало в своём YouTube-канале видео, сделанное во время посадки планетохода Perseverance на Марс.

Как сообщало ИА REGNUM, Perseverance отправился на красную планету в рамках миссии Mars 2020. Главной целью экспедиции заявлен поиск признаков микробной жизни в бассейне кратера Джезеро, где древняя река впадала в озеро, образовывая специфичные отложения.

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