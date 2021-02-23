Москва, , 08:16 — REGNUM Решение ряда депутатов Государственной думы России подготовить поправки об ужесточении ответственности за оскорбление ветеранов, приравнять наказание к реабилитации нацизма, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою позицию 22 февраля в социальной сети Facebook.

«Для нас всех есть нравственные основы. То, с чем мы выросли, впитали, живем, детям передаём. Основы, благодаря которым общество живет, не воюют люди против друг друга. Система неформальных договоренностей. Формальным мы не верим давно, закон, как дышло. К таким нравственным ценностям относится и победа наших предков в ВОВ», — считает Инга З.

Многие пользователи пришли к выводу, что ещё какое-то время назад никто и подумать не мог о появлении такого закона. Тем не менее, ситуация изменилась из-за блогера Алексея Навального, осуждённого в том числе и за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны.

«Мы жили и даже не думали, что наших ветеранов кто-то может оскорбить. Но пример Навального показал, что такое бывает. Это просто дно. Навальный — дно», — поделилась мнением Мария П.

Некоторые комментаторы призвали депутатов обратить свой взор и на другие составляющие проблемы, заключающиеся в том, что на нелегальный рынок постоянно попадают различные виды наград участников ветеранов Великой Отечественной войны.

«А с продажей медалей и орденов? Кто знает, каким путём они попадают к продавцам антиквара, тоже надо ввести уголовную ответственность!», — написал Венир К.

Множество граждан призвало помнить тот подвиг, который совершили советские люди 75 лет назад. Люди уверены, что память о тех событиях необходимо оберегать, в том числе и юридически.

«Все забыли, что благодаря ветеранам ВОВ мы все есть и живём на этом свете! Многие совсем неплохо! А то не факт, появились ли бы вы вообще! Спросите каждый самого себя, а что я для них сделал?!», — обращается Ал И.

Напомним, депутаты Госдумы подготовили поправки, приравнивающие оскорбление ветеранов к реабилитации нацизма.