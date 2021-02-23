Вашингтон, 23 февраля, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов внесли судно «Фортуна», правомочное достроить «Северный поток — 2», и его владельца «КВТ-Рус» в новый список санкций. Об этом 22 февраля сообщается на сайте министерства финансов США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Американские санкции

Ранее трубоукладчик «Фортуна» попал под ограничительные меры против России в рамках американского федерального закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Теперь же судно попало еще и под закон США «О защите европейской энергетической безопасности».

Комментируя расширение санкций, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки повторила уже сказанное. По ее словам, «Северный поток — 2» является плохой сделкой, потому что «разделяет Европу».

Как ранее писало ИА REGNUM, в Кремле заявили, что «Северный поток — 2» продолжит сталкиваться «с грубым незаконным давлением со стороны США», в то время как Москва предпринимает шаги для последовательного завершения проекта.

Напомним, что проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год из России по дну Балтийского моря до Германии. Решение Вашингтона обложить новыми санкциями строительство «Северного потока — 2» вызвало сожаление у властей Германии.