Вашингтон, , 23:10 — REGNUM Власти Соединенных Штаты открыты для дипломатических переговоров с Ираном, заявила 22 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По её словам, США не готовы делать какие-либо дополнительные шаги, выполняя требования Ирана.

«Что мы готовы сделать, так это сесть за стол и провести дипломатические переговоры», — сказала она на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден никак не поменял политику своей страны в отношении Исламской Республики.

По словам Зарифа, Байден говорил, что политика его предшественника Дональда Трампа в отношении Ирана оказалась полностью провальной. Предполагалось, что политика США на иранском направлении изменится, но этого не произошло.