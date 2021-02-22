Сочи, Краснодарский край, , 23:08 — REGNUM В Сочи завершилась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом 22 февраля сообщает Telegram-канал «Пул первого».

«С улыбками и хорошим настроением, — говорится в сообщении. — Так завершился этот сочинский вечер».

Отметим, что встреча лидеров двух стран продолжалась несколько часов.

Как передавало ИА REGNUM, 22 февраля Александр Лукашенко во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи заявил, что правительства Белоруссии и России переработали «дорожные карты» углубления интеграции в формате Союзного государства.

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