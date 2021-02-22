Москва, , 23:22 — REGNUM Решение министра иностранных дел Польши Збигнева Рау и его украинского коллеги Дмитрия Кулебы призвать президента США Джозефа Байдена остановить строительство «Северного потока — 2» вызвало бурное обсуждение в интернете. Пользователи выразили своё мнение 22 февраля в социальной сети Facebook.

«Знают, чем всё закончится. Прибалты тоже не верили, что от их портов Россия не сможет отказаться. Чуют мыши, чей сыр сожрали», — пишет Роман Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что в вопросе строительства газопровода из России в Германию мнение Украины и Польши не должно вовсе учитываться.

«А их никто не спрашивает. Их место последнее. Россия и Германия разберутся. И, конечно же, в свою пользу», — поделилась своим мнением Биата П.

Некоторые комментаторы оказались уверены, что в США сейчас достаточно внутренних проблем, чтобы президент страны отвлекался на события в Европе.

«А Байден ещё помнит про Украину, Польшу? И вообще про «Северный поток — 2»? Я что-то сомневаюсь. В Америке сейчас зима гуляет, им бы себя обогреть», — считает Natalja M.

Нашлись и те, кто уверен в том, что на территории Европы грядут серьёзные политические и экономические изменения, в результате которых США потеряет большую долю влияния на Евросоюз.

«Бред. Европа собралась распрощаться с долларом, так что Байден в пролёте. За какую валюту поляки будут брать у американцев газ? И по чём? Игра окончена», — написала Ирина К.

Напомним, ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и его украинский коллега Дмитрий Кулеба призвали президента США Джозефа Байдена остановить строительство «Северного потока — 2».