Вашингтон, , 22:59 — REGNUM Траур в память о 500 тысячах умерших от COVID-19 объявлен в США. Такое решение принял президент страны Джо Байден, сообщила 22 февраля пресс-секретарь главы государства Джен Псаки на брифинге.

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По ее словам, в связи с трауром, который продлится пять дней, будут приспущены флаги по всей стране.

Напомним, США, где с начала пандемии выявили более 28 млн носителей коронавируса, являются одним из мировых лидеров по данному показателю.

Как передавало ИА REGNUM, 22 февраля в университете Джонса Хопкинса, который занимается сбором мировой медицинской статистики, сообщили, что в США на сегодняшний день умерли почти 500 тыс. пациентов с COVID-19.